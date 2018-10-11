Порошенко заявил о росте боеготовности ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко отметил рост боеготовности Вооруженных сил Украины.

«Сформировано 39 боевых бригад, ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально опасных направлениях созданы группировки сил, которые готовы для отпора агрессии, и не только с востока, но в том числе и с крымского направления войска надо держать наготове, в том числе с Приднестровья, в том числе с севера», — сказал Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.

По словам президента, которого цитирует Интерфакс-Украина, увеличение авиационного парка и парка ракетно-зенитных войск позволило усилить противовоздушную оборону.

Глава государства рассказал, что только что проинспектировал многонациональные учения «Чистое небо-2018». «Это самые большие учения, которые мы имеем за последние четыре года. В них задействовано 50 самолетов со всех стран — членов НАТО и наших украинских воздушных сил. Цель учения — наращивание уровня взаимосовместимости нашей боевой авиации с воздушными силами Соединенных Штатов Америки», — отметил Порошенко.

Напомним, что ранее сегодня Порошенко анонсировал строительство 15 современных арсеналов.