В УПЦ заговорили об анафеме патриарху Варфоломею

Решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с глав двух неканонических православных церквей Украины является абсолютно неправовым, а патриарх Варфоломей сам должен быть предан анафеме. Об этом агенстству ТАСС заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря).

«Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — сказал он.

Ранее Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви, а также объявил о возврате Киевской митрополии под юрисдикцию Вселенского патриархата.