Болтон посетит Россию и закавказские государства

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, в ходе поездки он намерен обсудить с коллегами вопросы, связанные с безопасностью.

«20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью», — говорится в официальном Twitter-аккаунте Болтона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прорабатывается возможность встречи советника президента США по нацбезопасности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.