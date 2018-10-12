Путин и Трамп могут встретиться 11 ноября

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, пишет «РИА Новости».

Россия открыта для диалога и готова рассмотреть время и место возможной встречи двух лидеров, если Вашингтон заинтересован, говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, смогут ли президенты встретиться в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко отметил, что «если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен».

Однако, подчеркнул он, сейчас проработки данного вопроса не происходит, поскольку с американской стороны такие запросы не поступало.