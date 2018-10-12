Турецкий суд освободил американского пастора Брансона

Суд города Измир приговорил в пятницу американского пастора Эндрю Брансона к трем годам тюрьмы, однако постановил освободить его из-под стражи, приняв в расчет уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Об этом сообщили местные СМИ.

Суд также снял запрет на выезд пастора из страны.

Напомним, что освобождение пастора было одним из требований США к турецким властям.