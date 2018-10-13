Трамп заверил, что сделки с Турцией по пастору Брансону не было

Президент США Дональд Трамп поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении пастора Эндрю Брансона, отметив при этом, что никакой сделкой с Турцией на этот счет не было.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что власти США и Турции достигли секретного соглашения об освобождении американского пастора Эндрю Брансона.

«Не было НИКАКОЙ СДЕЛКИ с Турцией по освобождению и возвращению пастора Эндрю Брансона. Я не заключаю сделок по заложникам», — написал он у себя в Twitter.

В другом твите Трамп поблагодарил Эрдогана «за его помощь» в этом деле и заявил, что сегодня же встретится Эндрю Брансоном в Овальном кабинете.

«Пастор Брансон, освобожденный Турцией, встретится со мной в Овальном кабинете в 14:30 (21:30 по Киеву). Будет прекрасно увидеться с ним и пообщаться. Он великолепный христианин, прошедший через такой непростой опыт. Хочу поблагодарить президента Эрдогана за его помощь», — написал он.

12 октября суд турецкого города Измир приговорил Эндрю Брансона к трем годам тюрьмы, однако постановил освободить его из-под стражи, приняв в расчет уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Суд также снял с него запрет на выезд из страны.

Администрация Трампа неоднократно требовала от властей Турции освободить священника и позволить ему вернуться на родину. 11 октября газета The Washington Post сообщила, что США и Турция достигли договоренности об освобождении пастора и отмене санкций США в отношении Турции.

Брансон, проживавший в районе турецкого Измира, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО) — последователями исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Анкара считает, что сторонники Гюлена стояли за попыткой госпереворота, предпринятой в Турции в 2016 году.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура требовала для него 35 лет лишения свободы.