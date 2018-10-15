Климкин в Брюсселе встретился с генсеком НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился в штаб-квартире НАТО с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в Twitter миссии Украины при НАТО.
«Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса», — говорится в сообщении.
Как сообщил позже украинский министр, во время встречи обсуждались вопросы практического взаимодействия на Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов, более эффективной деятельности трастовых фондов и проектов.
Как известно, в понедельник в Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС и стран программы «Восточное партнерство» — Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
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