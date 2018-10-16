Нацбанк укрепил курс гривны на 6 копеек

Нацбанк Украины на вторник, 16 октября, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 27,9282 гривны за доллар против 27,9845 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3241 грн против 32,3921 грн 12 октября.