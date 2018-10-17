Кабмин сохранил действующую цену на газ для населения до 27 октября

Кабинет Министров продлил до 27 октября 2018 года действие постановления № 187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию «Нефтегаз Украины» и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.
«Решение принято: продлить ПСО и цену газа до 27 октября», — сказал источник.
По его словам, данное решение было принято на заседании правительства в среду.
Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 27 октября останется на прежнем уровне — 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6 958 гривен за тыс. куб. м.
Ранее о продлении действия нынешней цены сообщали другие СМИ, но они не называли даты действия постановления.
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