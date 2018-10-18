Парламент Молдовы не поддержал включение в Конституцию положения про евроинтеграцию

Депутаты парламента Молдовы на заседании 18 октября не поддержали инициативу Демократической партии включить курс на евроинтеграцию в Конституцию страны. Об этом сообщает Newsmaker.

В первом и во втором чтении за проект проголосовало только 54 депутата, а для изменения Конституции нужно минимум 67 голосов.

«У этой страны был шанс, но, кажется, это дело следующего поколения», — заявил спикер Андриан Канду.

Во время голосования во втором чтении депутаты от Либеральной и Либерально-демократической партий в знак протеста покинули зал заседаний.

Также в голосовании не принимали участие представители Партии социалистов и Партии коммунистов, которые назвали предложения неконституционными.