Верховная Рада приняла бюджет 2019 года в первом чтении

Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении. Народные депутаты утвердили постановление «О выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2019 год» 240 голосами, сообщает ЭП.

Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом — до 1 декабря.

Ранее Минфин сообщил, что получил от нардепов более 2 тысяч предложений к проекту государственного бюджета.