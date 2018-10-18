Минфин смог одолжить четверть миллиарда долларов на внеплановом аукционе

Министерство финансов Украины после выплат 17 октября 501 миллиона долларов по ранее размещенным валютным ОВГЗ в четверг на внеплановом аукционе смогло привлечь рекордную для последнего времени сумму — 241,76 миллиона долларов, удержав ставку на уровне 7% годовых. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает «Интерфакс-Украина».

Минфин отклонил одну из шести заявок на 0,03 млн долларов под 7,5% годовых.

На плановых аукционах 16 октября объем продаж долларовых ОВГЗ составил 41,28 млн долларов, что существенно меньше, чем 127,16 млн долларов на аукционах неделю назад и 175,9 млн долларов — на внеплановых аукционах 11 октября.

Минфин сохранил установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% — по более длинным и отклонил лишь две заявки на 6 млн долларов на покупку 8-месячных бумаг, в которых покупатели просили ставку до 8% годовых.

Минфину 17 октября необходимо было выплатить 501 млн долларов по ранее размещенным долларовым ОВГЗ, а с начала месяца он привлек 411,41 млн долларов. Помимо того на следующей неделе Минфину предстоит погасить ОВГЗ в евро на сумму около 200 млн евро.