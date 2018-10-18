В Украине появилась возможность «настучать» на соседей из-за незаконной субсидии

Министерство социальной политики запустило «горячую телефонную линию» для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату жилищно-коммунальных услуг, или другой государственной помощи. Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает УНИАН.

«Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, „горячая телефонная линия“, на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки», — сообщил он.

Музыченко добавил, что аналогичные «горячие линии» успешно действуют в большинстве стран Европы.

«Внедрение такой линии, которая действует в рабочие часы, дает любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную соцпомощь, любую, или что к нему применялись меры со стороны органов соцзащиты населения, органов соцподдержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию», — уточнил он.

По его словам, после получения данной информации будут проводиться проверки соответствующих данных.

«На сегодняшний день из-за несовершенной системы социального инспектирования и контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств», — добавил он.

Музыченко сообщил, что, по данным социологического исследования, которое проводил в Украине Всемирный банк, примерно 70% граждан нетерпимо относятся к тем, кто получает социальную помощь незаконно.

Он сообщил номер «горячей линии» — 0800502757, а также напомнил, что действует онлайн реестр получателей субсидии — subsidii.ioc.gov.ua, который позволяет по адресу посмотреть, получает ли помощь, тот кто там зарегистрирован. При этом в данном реестре не отображаются другие данные жильцов (например ФИО).

Музыченко уточнил, что благодаря этому реестру стало известно о случаях получения двух или более субсидий, или когда помощь получали мэры крупных городов или владельцы элитных домов.