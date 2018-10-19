Twitter начнет объяснять, почему блокирует сообщения

Сервис микроблогов Twitter внес изменения в свою политику удаления сообщений и вскоре начнет объяснять пользователям, почему тот или иной твит был заблокирован для просмотра.
Как говорится в блоге Twitter, в случае, если сотрудники соцсети решат, что то или иное сообщение подлежит удалению из-за нарушения правил сервиса, то оно, как и раньше, будет заблокировано для просмотра, пока пользователь не удалит его.
Однако теперь на месте заблокированного твита будет размещено соответствующее уведомление, объясняющее, почему он подлежит удалению, а также ссылка на перечень правил пользования сервисом. Аналогичное извещение будет также размещено в профиле на странице нарушителя для всеобщего обозрения. При этом оба уведомления будут видны вплоть до 14 дней после удаления запрещенного сообщения.
Еще одно нововведение касается тех твитов, которые пользователи пометили как потенциально нарушающие правила соцсети. Как объяснили в Twitter, теперь такие сообщения будут скрыты от глаз пользователей, доложивших о них сотрудникам сервиса. Однако при желании они смогут просмотреть их.
Как говорится в блоге, начиная с 2017 года работники соцсети "осуществили более 100 изменений и экспериментов, произвели десятки обновлений политики пользования, расширили команду сотрудников", в том числе тех, кто следит за соблюдением правил сервиса. Все это направлено на то, чтобы сделать Twitter "более безопасной" соцсетью, говорится в размещенном сообщении.
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