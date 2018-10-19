Суд ЕС обязал Польшу остановить судебную реформу

Европейский суд юстиции принял постановление, согласно которому правительство Польши должно приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы в стране.

Текст документа в пятницу был опубликован на сайте суда.

«Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда», — говорится в постановлении.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. 24 сентября этого года ЕК приняла решение подать в суд ЕС иск против властей Польши в связи с проведенными в стране реформами судебной системы.

Еврокомиссия, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает сложившуюся ситуацию как попытку влияния польского государства на работу Верховного суда. Варшава называет все претензии Еврокомиссии безосновательными.