Крупнейший в мире самолет Stratolaunch успешно прошел рулежные испытания

Крупнейший в мире самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, успешно прошел в США очередные рулежные испытания на взлетной полосе и готовится к первому полету. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По его данным, тестовый пробег состоялся на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Во время пробега самолет разогнался примерно до 128 км/ч, в то время как при предыдущих рулежных испытаниях, состоявшихся несколько месяцев назад, Stratolaunch развил скорость до 74 км/ч.

Как отметил телеканал, в компании Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, рассчитывают, что первый его полет состоится уже в ближайшее время. До этого компания планирует провести еще несколько аналогичных рулежных испытаний, увеличив скорость пробега. Изначально первый полет Stratolaunch был запланирован на лето нынешнего года, однако его пришлось отложить.

Stratolaunch представляет собой конструкцию из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Он оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса самолета составляет 250 т, с полной нагрузкой - около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Stratolaunch Systems была создана в 2011 году Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Аллен умер в минувший понедельник в возрасте 65 лет после борьбы с раком, не дожив до нынешнего теста самолета несколько дней.

Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем - до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа. По достижении заданной высоты - около 9 тыс. м - будет произведен сброс ракеты, затем включится ее двигатель, после чего носитель выведет спутник на орбиту.