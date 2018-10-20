Ежедневно Венесуэлу покидают пять тысяч человек

Порядка пяти тысяч человек уезжают каждый день из Венесуэлы, охваченнной социально-экономическим кризисом. Такие данные сообщает Организация Объединенных Наций.
Как уточняется, это самое большое движение населения в Латинской Америке за всю ее историю. К настоящему времени перемещены уже более 2,6 миллиона венесуэльцев.
В Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достичь 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на те, что сложились в Германии (в 1923 году) или в Зимбабве (в конце 2000-х годов).
Ранее Организация Объединенных Наций оценивала число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек. Только в Колумбии их число может достигать миллиона.
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