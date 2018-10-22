Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 22 октября 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 15 копеек — до 28,1820 грн за доллар против 28,0366 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3248 грн против 32,2562 грн 19 октября.