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Янукович настаивает, чтобы вердикт по его делу выносил суд присяжных

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Янукович настаивает, чтобы вердикт по его делу выносил суд присяжных

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его адвокаты требуют, чтобы окончательное решение по делу о государственной измене, в которой его обвиняют, вынес суд присяжных. Об этом в понедельник заявил защитник бывшего главы государства, партнер адвокатского объединения АверЛекс Виталий Сердюк.

«Слушать данное дело, по мнению Виктора Януковича, оканчивать рассмотрение дела должен исключительно суд присяжных», — утверждает Сердюк.

По его словам, соответствующее заявление от имени бывшего главы государства было подано около месяца назад «после того, как фактически началось давление на адвокатов, когда суд отказался допрашивать его, исследовать материалы экспертиз, допрашивать ряд ранее вызванных свидетелей». «Прошел уже месяц со дня подачи этого заявления, но суд даже не поставил этот вопрос на рассмотрение», — подчеркнул защитник.

Сердюк, поясняя желание Януковича о рассмотрение его дела судом присяжных, отметил, что судьбу экс-президента должен решать его народ. «Янукович, подписывая это заявление сказал: «Меня избирал народ Украины, и народ Украины должен судить о моих действиях», — заявил адвокат.

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Напомним, что Виктора Януковича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины» и «Пособничество в ведении агрессивной войны». Прокуратура требует приговорить экс-президента к 15 годам тюрьмы.

Виктор Янукович
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