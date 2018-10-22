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Сделка по Brexit согласована на 95%

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Сделка по Brexit согласована на 95%

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit, пишет британская газета Guardian.

«Ожидается, что премьер-министр подтвердит решение с Евросоюзом таких вопросов, как будущий статус пролива Гибралтар, составление протокола относительно военной базы Британии на Кипре, а также создание механизма урегулирования споров с ЕС в будущем», — отмечает издание.

«Тереза Мэй подведет итог, согласно которому с учетом всего сделка по Brexit и относящиеся к ней протоколы согласованы на 95%», — пишет издание.

Напомним, что в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС, однако Британия и Евросоюз по-прежнему не смогли достичь соглашения об условиях Brexit.

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Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Лондон может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям, но при этом Великобритания может покинуть союз и без достижения сделки с ЕС.

Напомним, что в субботу в Лондоне состоялся самый масштабный, по оценкам организаторов, марш, посвященный вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Его участники потребовали от местных властей провести еще один референдум по поводу «заключительной сделки Brexit».

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