Тимофей Нагорный должен был создать партию «под россиян», - СБУ

Служба безопасности заявляет, что бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов России.

Об этом во время брифинга сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк, передает УП.

"По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических инетресив РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", – сказал он.

По версии следствия, политсила Нагорного должна была принять участие в выборах.

Ее лоббирование интересов России должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.

СБУ утверждает, что Нагорный был завербован российской Федеральной службой безопасности.