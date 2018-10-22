Тимофей Нагорный должен был создать партию «под россиян», - СБУ

Служба безопасности заявляет, что бизнесмен и общественный деятель Тимофей Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов России.
Об этом во время брифинга сообщил глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк, передает УП.
"По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических инетресив РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", – сказал он.
По версии следствия, политсила Нагорного должна была принять участие в выборах.
Ее лоббирование интересов России должно было заключаться в препятствовании вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднятии вопроса о предоставлении русскому языку статуса государственного.
СБУ утверждает, что Нагорный был завербован российской Федеральной службой безопасности.
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