НБУ представил проект регулирования небанковского финансового рынка

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для публичного обсуждения проект Белой книги «Будущее в регулировании небанковского финансового сектора», в которой представил свое видение нового регулирования небанковского финансового рынка.

«Этот документ очерчивает подходы Нацбанка к сегментации рынка, лицензированию, пруденциальному надзору, отчетности, проверкам, корпоративному управлению и защите прав потребителей», — говорится в общении НБУ на веб-сайте.

Регулятор будет отвечать за значительную часть небанковского финрынка в случае принятия парламентом законопроекта № 2413а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг», который уже поддержал комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и рекомендовал к принятию во втором чтении.

Новое регулирование предлагается для страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых и факторинговых компаний и других финансовых компаний, осуществляющих деятельность по обмену валют, переводу средств, кредитованию, предоставлению гарантий и т.д.

«Проект закона предусматривает 12 месяцев переходного периода, в течение которого будет осуществляться действующее регулирование и полноценно работать Нацкомфинуслуг. В это время мы будем разрабатывать, обсуждать и совершенствовать вместе с участниками рынков новые нормы и готовиться к передаче дел. Мы готовы к диалогу с рынком и делимся своим видением новой модели регулирования. Уже на этой неделе мы пригласим ключевых игроков, ассоциации и экспертов на первую рабочую встречу по этому вопросу», — цитирует пресс-служба НБУ первого заместителя главы центробанка Екатерину Рожкову.

Как отмечается в сообщении, модель регулирования преследует две главные цели: поиск новых точек роста для каждого из сегментов небанковского финрынка и максимальную защиту потребителей финуслуг.

«Главной новацией для участников рынков должен стать риск-ориентированный подход, который мы уже третий год успешно применяем на банковском рынке. Он позволит предвидеть возникновение проблем в компании и принимать превентивные меры, а не реагировать уже тогда, когда компания становится неплатежеспособной», — сказала Рожкова. Также в фокусе — внедрение стандартов корпоративного управления, которое повысит качество работы компаний, и защита прав потребителей, добавила она.