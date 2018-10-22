Путин ввел санкции против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В указе отмечается, что это решение принято «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», а также «в целях защиты национальных интересов».

Правительству РФ поручено «определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры», а также «определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц».