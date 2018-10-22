Ярмольник попал в список лиц, угрожающих безопасности страны

Министерство культуры внесло российских актеров Ирину Алефрову и Леонида Ярмольника в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности. Об этом говорится в понедельник на сайте ведомства.

Согласно данным министерства, Ярмольник и Алферова внесены в список 22 октября 2018 года. О том, чем их деятельность грозит безопасности Украины, ведомство не сообщает.

В «черном списке» министерства уже числятся около 140 российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. Среди них режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, скульптор Зураб Церетели. Список постоянно пополняется.