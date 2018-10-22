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Страны G7 приветствовали договоренность между Украиной и МВФ

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Страны G7 приветствовали договоренность между Украиной и МВФ

Договоренность о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, достигнутая между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) является ключевым шагом к обеспечению экономического роста и в будущем — экономической стабильности Украины. Об этом говорится в заявлении послов стран «Большой семерки», опубликованном в Twitter.

«Послы стран „Большой семерки“ приветствуют достигнутую между МВФ и украинской властью договоренность на уровне специалистов о новой программе в формате stand-by. Ключевой шаг на пути обеспечения будущей экономической стабильности Украины и продолжения экономического роста», — говорится в заявлении.

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Как сообщалось, МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.

МВФ, G7
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