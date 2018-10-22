Samsung выпустит мощный «геймерский» смартфон

Компания Samsung занимается разработкой геймерского смартфона. Предположительно, корейцы оснастят устройство S-GPU — совершенно новым графическим ускорителем собственной разработки, который позволит запускать самые требовательные к "железу" игры.
Как написал анонимный пользователь китайской соцсети Weibo, знакомый с планами производителя, по уровню производительности S-GPU не будет уступать новому мобильному графическому чипу, который якобы проектирует Apple. В дополнение к этому, смартфон укомплектуют мощным процессором Qualcomm Snapdragon и большим объемом оперативной памяти.
Ранее сообщалось, что Samsung захочет сначала протестировать работу S-GPU на устройстве среднего уровня. Однако в публикации на Weibo уточняется, что первой инновационная графика достанется именно флагманской модели, пишет SamMobile.
Также, по неподтвержденным данным, в Samsung работают над складным смартфоном Galaxy X (его могут показать 7 ноября), Galaxy S10, который могут представить весной 2019-го, и планшетофоном Galaxy Note 10. Когда компания может анонсировать еще один флагманский аппарат, неясно.
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