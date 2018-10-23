Нацбанк укрепил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 23 октября, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек - до 28,0804 грн за доллар против 28,1820 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,2756 грн против 32,3248 грн накануне.