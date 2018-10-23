Расходы на субсидии за год снизились в 4,3 раза

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-сентябре 2018 года составила 782,5 млн грн, что в 4,3 раза (или на 2 млрд 561 млн грн) ниже показателя января-сентября 2017 года.
По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 3 млн 156,3 тыс. домохозяйств, что на 59,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в сентябре-2018 сократился на 31,6% по сравнению с сентябрем-2017 и составил 102,3 грн.
Согласно данным статведомства, в сентябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 617,2 тыс. домохозяйств, что на 6,8% больше, чем в августе.
В 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016