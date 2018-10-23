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Расходы на субсидии за год снизились в 4,3 раза

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Расходы на субсидии за год снизились в 4,3 раза

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-сентябре 2018 года составила 782,5 млн грн, что в 4,3 раза (или на 2 млрд 561 млн грн) ниже показателя января-сентября 2017 года.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 3 млн 156,3 тыс. домохозяйств, что на 59,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в сентябре-2018 сократился на 31,6% по сравнению с сентябрем-2017 и составил 102,3 грн.

Согласно данным статведомства, в сентябре-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 617,2 тыс. домохозяйств, что на 6,8% больше, чем в августе.

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В 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 3 млрд 980,1 млн грн, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.

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