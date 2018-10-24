Нацбанк снизил курс гривны на 7 копеек

Нацбанк Украины в среду ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 28,1494 гривны за доллар против 28,0804 гривны за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3099 грн против 32,2756 грн накануне.