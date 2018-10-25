Нацбанк снизил курс гривны на 6 копеек

Национальный банк Украины на четверг, 25 октября, ослабил официальный курс гривны на 6 копеек - до 28,2131 грн за доллар против 28,1494 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,1319 грн против 32,3099 грн накануне.