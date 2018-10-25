Акции Tesla пошли вверх после данных о прибыли компании

Акции производителя электромобилей Tesla Inc выросли более чем на 10% на вечерних торгах после объявления неожиданно позитивных квартальных результатов.
Американская компания отчиталась о прибыли и позитивном денежном потоке по итогам 3-го квартала. Таким образом, глава компании Илон Маск выполнил свое обещание вывести ее, наконец, на прибыльный уровень.
Tesla получила в 3-м квартале прибыль в $311,5 млн ($1,75 на акцию) против убытка в $619,4 млн ($3,70) год назад. Выручка, удвоившись, составила $6,82 млрд. Оба показателя существенно превзошли прогнозы рынка, который ожидал получения компаний убытка.
Компания получила прибыль за счет увеличения производства массовой Model 3, которая запускалась в серию с большими задержками.
Tesla получила прибыль всего лишь в третий раз за свою 15-летнюю историю.
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