Нацбанк рассчитывает получить транш от МВФ уже в 2018 году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы сотрудничества до конца 2018 года. Об этом на брифинге заявил глава регулятора Яков Смолий.

«Пока мы не можем озвучивать сроки, так как решение будет приниматься советом директоров. Мы ожидаем, что оно будет в декабре, и мы сможем получить первый транш уже в этом году», — сказал он.

Смолий также напомнил, что новая программа МВФ в размере $3,9 млрд рассчитана на 15 месяцев.

Напоним, что сегодня НБУ повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Также регулятор решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 18%.