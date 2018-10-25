Нацбанк рассчитывает получить транш от МВФ уже в 2018 году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы сотрудничества до конца 2018 года. Об этом на брифинге заявил глава регулятора Яков Смолий.
«Пока мы не можем озвучивать сроки, так как решение будет приниматься советом директоров. Мы ожидаем, что оно будет в декабре, и мы сможем получить первый транш уже в этом году», — сказал он.
Смолий также напомнил, что новая программа МВФ в размере $3,9 млрд рассчитана на 15 месяцев.
Напоним, что сегодня НБУ повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Также регулятор решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 18%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016