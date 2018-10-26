Китай откажется от закупок нефти в Иране

Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией. Издание также утверждает, что Банк Куньлунь, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября, когда вступят в силу американские ограничения.

Ранее Китай покупал у Ирана около 600 тыс. барр. в день, а именно через Банк Куньлунь в Тегеран шли основные выплаты.

Аналитик Wood Mackenzie Хумаюн Фалакшани предположил, что решение Китая может быть связано в том числе с решением Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на фоне желания Эр-Рияда замять скандал с убийством в Анкаре оппозиционного журналиста Джемаля Хашкаджи. По его словам, эта ситуация лишь ухудшила положение Ирана.

По сравнению с маем, когда Трамп объявил о намерении вновь ввести санкции против Ирана, производство нефти в этой стране уже сократилось на 500 тыс. барр. Уже прекратили закупки у Тегерана французская Total и испанская Cepsa. Сворачивают сотрудничество с Ираном итальянские Saras и Eni.

Свое намерение вернуть санкции американский президент объяснил выходом из ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году. Трамп посчитал, что Тегеран не выполняет свою часть соглашения.