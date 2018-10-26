Нацбанк ослабил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины на пятницу, 26 октября 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,3356 грн за доллар против 28,2131 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3479 грн против 32,1319 грн накануне.