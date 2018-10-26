Amazon разочаровал инвесторов несмотря на рекордную прибыль

Американский онлайн-гигант Amazon представил результаты третьего квартала 2018 года. Они вызвали обвал котировок. Инвесторов расстроило снижение продаж в третьем квартале, хотя прибыль компании четвертый квартал подряд превосходит отметку в $1 млрд.

В сравнении с третьим кварталом 2017 года Amazon нарастил операционную прибыль на 974%, а чистую прибыль — с $256 млн до $2,9 млрд.

Продажи Amazon в третьем квартале не дотянули до прогнозов. В третьем квартале продажи выросли на 29%, до $56,6 млрд. C учетом неблагоприятного соотношения курсов валют чистые продажи выросли на 30% в сравнении с третьим кварталом 2017 года. В последние четыре квартала продажи росли на 29-43%. Аналитиков разочаровали международные результаты компании при растущей конкуренции в сфере онлайн-торговли.

Но главной неожиданностью для инвесторов стали скромные ожидания Amazon по продажам в праздничный сезон, который начнется со Дня благодарения в конце ноября и захватит рождественские и новогодние праздники. Компания ожидает, что продажи в четвертом квартале вырастут на 10-20%, до $72,5 млрд, тогда как аналитики спрогнозировали рост продаж до $73,9 млрд, показали данные Refinitiv.

Ожидаемый компанией рост квартальных продаж может стать самым медленным за последние три года, опасаются на Уолл-Стрит.

Онлайн-гигант розничной торговли и облачных вычислений терял деньги квартал за кварталом, но теперь ситуация изменилась благодаря облачному бизнесу. Amazon Web Services, быстро растущий бизнес облачных сервисов компании, нарастил выручку на 45,7%, до $6,68 млрд.

На 122%, до $2,5 млрд подскочила выручка от продаж рекламы и некоторых других видов деятельности, что превзошло ожидания аналитиков, спрогнозировавших выручку в объеме $2,4 млрд.