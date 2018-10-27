Волкер рассказал, чем Украине поможет соглашение с МВФ

Соглашение между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на 3,9 млрд долларов будет способствовать укреплению бюджета и продолжению программы реформ. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Это соглашение в долгосрочных интересах Украины, как экономических, так и укрепления бюджета, реформ. Это сотрудничество может иметь очень позитивные результаты в долгосрочной перспективе», — сказал Волкер.
По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку.
«Это позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность: предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию. С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно», — подчеркнул дипломат.
Волкер добавил, что негативные результаты отсутствия соглашения с МВФ Украина начала бы ощущать уже в январе-феврале 2019 года.
«Это была бы катастрофа для Украины в макрофинансовом плане, если бы соглашения не было», — резюмировал спецпредставитель США.
Напомним, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.
Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце текущего года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.
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