Россия обвинила США во вмешательстве во внутренние дела

Россия располагает фактами вмешательства США в российские внутренние дела, американские дипломаты участвовали в акциях оппозиции под лозунгами смены власти. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале «Россия-1».

«Американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима и так далее», — констатировал он. По словам Лаврова, все это американские коллеги пытаются обратить в шутку, говорят, что «отношения нормализуются и „все будет хорошо“, но по фактам вмешательства никакой реакции нет».

«В ответ им говорим, что у нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется „Закон о поддержке Украины“, принятый в 2015 году, — продолжил глава МИД. — В соответствии с ним Госдепартаменту не просто предлагается, а приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за „демократизацию“ всех сфер жизни. Закон существует». По словам Лаврова, США заявляют, что «стараются не вмешиваться».

«Все организации, которые получают финансирование по этому закону, сейчас проверяются, — добавил министр. — Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на „продвижение демократии“ в России, это означает изменение внутренней политики страны».