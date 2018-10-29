Нацбанк укрепил гривну на 7 копеек

Национальный банк Украины на понедельник, 29 октября, укрепил официальный курс гривны на 7 копеек — до 28,26598 грн за доллар против 28,3356 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0678 грн против 32,3479 грн 26 октября.