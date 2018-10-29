США не откажутся от кассетных бомб

США отказались от планов запретить использование кассетных боеприпасов, заявил замглавы Пентагона Патрик Шэнахан.
По его словам, склады с такими вооружениями сохранят для противостояния Северной Корее.
«Пересмотр нашей политики был завязан на ситуации с КНДР. Во время учений у нас возник вопрос — чем мы будем противостоять Северной Корее? И тогда мы взглянули на боеприпасы, которые нам нужны, и на то, что уже есть в распоряжении», — приводит портал Military.com слова Шэнахана.
Замминистра обороны США добавил, что замена кассетных бомб на другие типы припасов может «занять слишком много времени».
Применение таких вооружений запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Обладатели крупнейших арсеналов — США, Россия и Китай — соглашение не подписали.
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