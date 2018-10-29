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США направляют армию на границу с Мексикой

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Пентагон направит дополнительно 5000 военных на границу США с Мексикой, сообщает The Wall Street Journal.

Это значительное увеличение военного контингента, охраняющего границу, - на прошлой неделе речь шла о 800 солдатах, которых дополнительно направят на юг страны в связи с приближением каравана мигрантов. По данным The WSJ, уже около 7000 человек движутся по территории Мексики к американкой границе.

Тысячи человек из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Мексики направляются к территории США в надежде попасть в страну. Местные власти не стали останавливать поток людей, и американский президент Дональд Трамп пообещал лишить эти страны финансовой помощи.

В апреле Трамп специальным указом уже направлял силы национальной гвардии на границу с Мексикой, когда к США направлялась другая, далеко не столь масштабная группа мигрантов.

По словам президента США, он направляет военных охранять границу, пока не будет возведена стена, которая должна остановить поток нелегалов, прибывающих с территории Мексики.

По некоторым данным, отмечает The WSJ, сейчас уже около 2000 военных охраняют границу.

Чем именно будут заниматься военные, пока не уточняется. Вероятно, они будут работать вместе с погранслужбой, организовывать лагеря для пограничников, а также оказывать техническую помощь в защите границы - в том числе, материалами для сооружения пограничного заслона.

Военные имеют право защищать себя, но задача физически препятствовать проникновению нелегалов на территорию США остается в ведении пограничной службы.

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"К сожалению, похоже полиция и военные Мексики не способны остановить караван, который движется к южной границе Соединенных Штатов. В этой группе преступники и неизвестные выходцы с Ближнего Востока. Я предупредил погранслужбу и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Нужно менять законы!" - написал Трамп в Твиттер 22 октября.

США, мигранты, Мексика
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