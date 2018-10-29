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За 9 месяцев госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов

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За 9 месяцев госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов

Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривен. Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины.

Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.

Как указывает ГКСУ, заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,176 млрд грн при запланированных 226,461 мрд грн, погашения — 152,657 млрд грн при плане — 175,725 млрд грн.

Поступления от приватизации составили 77,345 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.

Согласно данным ГКСУ, сводный бюджет Украины за девять месяцев 2018 года выполнен с дефицитом 14,513 млрд грн, в том числе по общему фонду — с дефицитом 45,051 млрд грн при запланированном профиците в 10,483 млрд грн.

Местные бюджеты за указанный период сведены с дефицитом в 21,842 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 36,435 млрд грн, указывает Госказначейство.

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Остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2018 года сократились до 21,388 млрд грн с 27,085 млрд грн на начало сентября.

По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.

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