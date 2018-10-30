Нацбанк укрепил курс гривны на 6 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 30 октябре 2018, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 28,2025 грн за доллар против 28,26598 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0973 грн против 32,0678 грн накануне.