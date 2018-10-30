Более половины жителей США опасаются иностранного вмешательства в выборы

Свыше половины (55%) американцев не уверены в том, что избирательные системы США защищены от кибератак и других технологических угроз, свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.
Согласно данным опроса, 45% респондентов склонны скорее доверять безопасности избирательных систем США, при этом только 8% полностью уверены в их надежности. Еще 55% опрошенных заявили, что сомневаются в безопасности избирательных систем.
Респондентам также предложили ответить на вопрос о возможной попытке вмешательства других стран, включая Россию, в выборы в американский конгресс 6 ноября. Результаты опроса показали, что большинство (67%) американцев считают «очень» или «в некоторой степени» вероятным, что иностранные государства попробуют повлиять на предстоящие выборы.
Напомним, что предстоящие выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.
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