«Укрпошта» за 9 месяцев получила 500 млн убытка

По результатам девяти месяцев 2018 года чистый доход от реализации продукции ПАО «Укрпошта» вырос на 27,6% по сравнению аналогичным периодом 2017 года и составил 4,8 млрд грн. Ою этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщается в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

За этот период «Укрпошта» увеличила чистый убыток на 23,7% — до 514,1 млн грн.

При этом себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) за три квартала составила 4,6 млрд грн (рост на 22,7%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Отметим, что «Укрпошта» в 2017 году получила 203 млн грн убытка и увеличила чистый доход на 19,57% по сравнению с 2016 годом — до 5,5 млрд грн.

«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. — почтальоны, 13 тыс. — операторы почтовой связи.