В кабинете одного из руководителей столичной полиции нашли $100 тысяч

Во время обыска в кабинете заместителя начальника отдела управления уголовного розыска полиции Киева изъяли 104 тысячи долларов, подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Во время проведения обыска в служебном кабинете полицейского были изъяты денежные средства на общую сумму более 104 тыс. долларов США, из которых лишь 49 тыс. долларов США имели подтвержденные источники происхождения», — рассказывают в ведомстве.

По информации прокуратуры, касательно законности получения остальных 55 тысяч у чиновника нет никаких доказательств.

«Кроме того, указанные деньги не были внесены полицейским в декларацию о доходах и имущественном состоянии», — добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что указанному служащему объявлено подозрение по статьям 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение). Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.