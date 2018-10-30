Джефф Безос за два дня потерял почти 20 миллиардов долларов

Основатель Amazon Джефф Безос потерял 19,2 миллиарда долларов за два дня торгов. Об этом сообщает Bloomberg.
Безос установил рекорд, став самым богатым человеком в истории, а теперь он установил еще и рекорд по потерям.
В квартальном отчете Amazon сообщила о выручке в размере 56,6 миллиарда, в то время как аналитики озвучивали прогноз в 57,1 миллиарда. Из-за этого акции интернет-компании упали в цене.
После этого уменьшился отрыв Безоса от второго номера в рейтинге самых богатых людей в мире - Билла Гейтса.
Сейчас Bloomberg оценивает состояние Безоса в 128,1 миллиарда.
В июле состояние Безоса превысило 150 миллиардов долларов, и статус самого богатого человека в истории перешел к нему от Гейтса.
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