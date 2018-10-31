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В Индии открыли самую высокую в мире статую

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В Индии открыли самую высокую в мире статую

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в среду открыл самую высокую в мире статую - монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю (1875-1950). Церемония открытия, которую транслировали все индийские телеканалы, состоялась в штате Гуджарат на северо-западе страны.

Статуя получила официальное название Статуя Единства, ее высота составила 182 метра, а общая высота сооружения с постаментом - 240 метров. Эта статуя почти в четыре раза выше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке (ее высота составляет 46 метров, а вместе с постаментом - 93 метра – Ред.).

Проектирование монумента заняло 13 месяцев, строительство - 33 месяца. Внутри конструкции статуи установлены два лифта. На высоте около 150 метров оборудована обзорная галерея, способная принять одновременно 200 туристов. У подножия монумента открылся музей, посвященный политику.

Виллабхаи Патель, которого соратники чаще назвали Сардар (Лидер), считается одним из самых известных деятелей индийского национально-освободительного движения. Адвокат по образованию, он принял активное участие в национально-освободительном движении и стал соратником Махатмы Ганди.

В последнее время Индия стала активным участником гонки за самыми высокими статуями. В декабре 2016 года премьер-министр Моди заложил первый камень в строительство еще более высокой статуи в штате Махараштра. Это будет памятник национальному герою Чхатрапати Шиваджи, который в XVII веке бросил вызов самим Великим Моголам и объявил себя защитником угнетенных индусов. Шиваджи, как планируется, будет восседать на коне с клинком в руке, высота самой статуи превысит 190 метров, что сделает ее самой высокой на планете. Сколько составит высота памятника вместе с постаментом, пока неизвестно.

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В 2019 году планируется открытие статуи знаменитого индуистского философа и проповедника Рамануджи в районе города Хайдерабада в штате Телангана. Монумент почти готов, сейчас идут отделочные работы. Статуя станет вторым по высоте (около 66 метров) в мире памятником сидящему человеку - выше останется лишь статуя сидящего Великого Будды в Таиланде (92 метра). Кроме того, в мегаполисе Мумбаи запланировано строительство статуи Бхимрао Амбедкара - одного из главных авторов индийской конституции и борца за права неприкасаемых. Планируется, что статуя также станет одной из самых высоких в мире - 110 метров.

Индия, статуя
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