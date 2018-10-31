Двенадцать человек стали жертвами непогоды в Италии

Двенадцать человек погибли в Италии из-за непогоды, охватившей все Апеннины. Об этом в среду сообщило агентство ANSA.

По его данным, двенадцатой жертвой стихии стала женщина в городе Димаро в северном регионе Трентино — Альто-Адидже. Агентство уточняет, что она погибла из-за схода оползня на ее дом.

Ранее сообщалось об 11 погибших. Ливни, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на Апеннины в понедельник и не прекращались во вторник. В наибольшей степени удару стихии подверглось побережье области Лигурия, нанесен ущерб курортным зонам и портам. В области Венето десятки тысяч человек оказались без электроснабжения.