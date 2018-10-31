СБУ заявила о случаях вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и «МГБ «Л/ДНР» близких родственников украинских военнослужащих — стали известны случаи с женами трех офицеров Вооруженных сил Украины.
Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
На женщин оказывали психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они дали письменное согласие на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов.
«Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их привлечении к операции объединенных сил», — сообщили в спецслужбе.
Отмечается, что после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных заданиях.
СБУ напоминает, что за совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК Украины, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи и о задании.
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