Leroy Merlin планирует открыть первый гипермаркет в Одессе

ООО «Леруа Мерлен Украина» (Киев), развивающее в стране сеть DIY-гипермаркетов французского бренда Leroy Merlin, весной 2019 года планирует открыть первый гипермаркет за пределами Киева — в одесском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Riviera.

Как сообщается на странице ритейлера в Facebook, компания ищет сотрудников для работы в гипермаркете Leroy Merlin в Одессе, открытие которого планируется в ближайшее время.

Пятый гипермаркет сети Leroy Merlin в Украине (четыре работают в Киеве) разместится в одесском ТРЦ Riviera, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» старший консультант по маркетингу ТРЦ Riviera Ян Шкуро.

«Открытие Leroy Merlin планируется в начале весны, точной даты пока нет. Совокупная площадь помещения — 10,5 тыс. кв. м, без оранжереи. Вокруг ТРЦ Riviera едет массовая застройка, насчитывается более 60 жилых комплексов, поэтому спрос на продукцию строительного гипермаркета высок», — отметил Я.Шкуро.

Напомним, осенью 2017 года «Леруа Мерлен Украина» открыла четвертый гипермаркет Leroy Merlin по ул.Кольцевая дорога, 12 — на месте магазина Prakriker, ранее принявшего решение о полном уходе с Украины.

ООО «Леруа Мерлен Украина» зарегистрировано в 2008 году. По состоянию на 31 ноября 2018 года компания владеет четырьмя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве.

Leroy Merlin является международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья.

Leroy Merlin входит в международную холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 12 странах Азии, Европы и Южной Америки.