Leroy Merlin планирует открыть первый гипермаркет в Одессе

ООО «Леруа Мерлен Украина» (Киев), развивающее в стране сеть DIY-гипермаркетов французского бренда Leroy Merlin, весной 2019 года планирует открыть первый гипермаркет за пределами Киева — в одесском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Riviera.
Как сообщается на странице ритейлера в Facebook, компания ищет сотрудников для работы в гипермаркете Leroy Merlin в Одессе, открытие которого планируется в ближайшее время.
Пятый гипермаркет сети Leroy Merlin в Украине (четыре работают в Киеве) разместится в одесском ТРЦ Riviera, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» старший консультант по маркетингу ТРЦ Riviera Ян Шкуро.
«Открытие Leroy Merlin планируется в начале весны, точной даты пока нет. Совокупная площадь помещения — 10,5 тыс. кв. м, без оранжереи. Вокруг ТРЦ Riviera едет массовая застройка, насчитывается более 60 жилых комплексов, поэтому спрос на продукцию строительного гипермаркета высок», — отметил Я.Шкуро.
Напомним, осенью 2017 года «Леруа Мерлен Украина» открыла четвертый гипермаркет Leroy Merlin по ул.Кольцевая дорога, 12 — на месте магазина Prakriker, ранее принявшего решение о полном уходе с Украины.
ООО «Леруа Мерлен Украина» зарегистрировано в 2008 году. По состоянию на 31 ноября 2018 года компания владеет четырьмя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве.
Leroy Merlin является международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья.
Leroy Merlin входит в международную холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 12 странах Азии, Европы и Южной Америки.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016